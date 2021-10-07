В Хабаровском крае обустраивают пешеходные переходы Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае идет активное обустройство пешеходных переходов. Особое внимание уделяется тем из них, которые расположены возле школ, сообщили в правительстве региона.

– За текущий год в регионе оборудовано более 110 новых пешеходных переходов, из них 50 возле школ и других учебных заведений. Часть работ выполнена за счет бюджетов муниципалитетов. Также на эти цели направлены краевые и федеральные средства в рамках регионального проекта «Дорожная сеть», – рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края.

«Зебры» появились в Комсомольском, Солнечном, Ульчском, Нанайском, Николаевском, Советско-Гаванском, Верхнебуреинском, Охотском, Бикинском районе и районе имени Лазо, а также в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Что касается Хабаровска, то в столице региона дорожная разметка была обновлена на 250 переходах. Ее частично нанесли с использованием холодного пластика.

В правительстве отметили, что помимо этой технологии также началась установка инновационных инфраструктурных объектов: светофоров со светодиодами, проецирующими разметку. Благодаря этому водители видят пешехода не менее чем за 200–300 метров в любую погоду.

Работа по обустройству безопасных пешеходных переходов в крае будет продолжена и в следующем году.

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