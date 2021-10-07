Хабаровских депутатов посадили за парты

Городские чиновники проходят курсы повышения квалификации Фото: Администрация Хабаровска

Хабаровские депутаты начали прохождение курсов повышения квалификации. Преподавателями у чиновников стали специалисты Российской академии народного хозяйства и государственной службы, сообщили в администрации города.

- Среди вопросов, которые изучают парламентарии: антикоррупционное законодательство, деятельность представительного органа в условиях изменяющегося законодательства, инструменты поддержки и реализации местных инициатив, а также работа с бюджетом. Кроме этого в рамках учебы проходят круглые столы, на которых активно обсуждаются вопросы местного значения, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Там также отметили, что подобные курсы чиновники проходят регулярно. Занятия организуются на протяжении всего года. По окончании учебы выдается документ, подтверждающий повышение квалификации.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.