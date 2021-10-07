Хабаровск
ФотоВидеоCovid-19 в ХабаровскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
ФотоВидеоCovid-19 в ХабаровскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество7 октября 2021 3:53

Хабаровских депутатов посадили за парты

Городские чиновники проходят курсы повышения квалификации
Людмила БОРОДИНАЛюдмила БОРОДИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Городские чиновники проходят курсы повышения квалификации

Городские чиновники проходят курсы повышения квалификации

Фото: Администрация Хабаровска

Хабаровские депутаты начали прохождение курсов повышения квалификации. Преподавателями у чиновников стали специалисты Российской академии народного хозяйства и государственной службы, сообщили в администрации города.

- Среди вопросов, которые изучают парламентарии: антикоррупционное законодательство, деятельность представительного органа в условиях изменяющегося законодательства, инструменты поддержки и реализации местных инициатив, а также работа с бюджетом. Кроме этого в рамках учебы проходят круглые столы, на которых активно обсуждаются вопросы местного значения, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Там также отметили, что подобные курсы чиновники проходят регулярно. Занятия организуются на протяжении всего года. По окончании учебы выдается документ, подтверждающий повышение квалификации.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.