В Комсомольске ищут поджигателей лесов
Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
В Комсомольске-на-Амуре тушат лесные пожары. Небольшие возгорания то и дело фиксируются в лесах, а эксперты уже не сомневаются: кто-то специально устраивает поджоги.
Лесные пожары то и дело вспыхивают с 23 сентября. Всего были зафиксированы восемь очагов площадью от 500 квадратных метров до 15 гектаров. В общей сложности огонь прошел больше полусотни гектаров леса.
Сейчас горит Хапсоль. Поселок из-за постоянно меняющегося ветра все время окутан дымом.
Специалисты занимаются мониторингом местности с воздуха.
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