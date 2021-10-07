В Комсомольске ищут поджигателей лесов Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Комсомольске-на-Амуре тушат лесные пожары. Небольшие возгорания то и дело фиксируются в лесах, а эксперты уже не сомневаются: кто-то специально устраивает поджоги.

Лесные пожары то и дело вспыхивают с 23 сентября. Всего были зафиксированы восемь очагов площадью от 500 квадратных метров до 15 гектаров. В общей сложности огонь прошел больше полусотни гектаров леса.

Сейчас горит Хапсоль. Поселок из-за постоянно меняющегося ветра все время окутан дымом.

Специалисты занимаются мониторингом местности с воздуха.

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