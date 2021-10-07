Два новых имени добавили на Стелу героев Отечества в Хабаровске
Фото: Правительство Хабаровского края
В Хабаровске на Стеле героев Отечества появились два новых имени: Героев Советского Союза Георгия Хетагурова и Семена Руднева, сообщили в правительстве региона.
Они познакомились в начале тридцатых годов прошлого века на берегу залива Де-Кастри. Там был создан укрепленный район и военно-морская база для защиты восточного побережья страны от возможного нападения японской армии.
- Эти имена связаны с историей Хабаровска и Хабаровского края. И Руднев, и Хетагуров служили на Дальнем Востоке. Они участвовали в Великой Отечественной войне, они ковали победу на фронтах, - сказал глава Хабаровска Сергей Кравчук.
После официальной церемонии участники возложили цветы к стеле.
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