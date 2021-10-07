150 миллионов выделят Хабаровскому краю на борьбу с ЧС
Фото: Правительство Хабаровского края
Хабаровскому краю выделят 150 миллионов на борьбу с ЧС. Деньги пойдут на покупку новой техники и пополнение материального резерва, сообщили в правительстве региона.
80 миллионов пустят на материалы, спасательное оборудование, средства первой необходимости для создания пунктов временного размещения, автотранспорт и многое другое. На остальную сумму закупят восемь новых пожарных автомобилей.
- В настоящее время комитетом правительства края по гражданской защите уже готовятся конкурсные процедуры на закупки в соответствии с законодательством. Новая современная техника позволит более оперативно реагировать на угрозы. Ее поставки в Хабаровский край предполагается осуществить до конца текущего года, - отметили в комитете правительства Хабаровского края по гражданской защите.
Ранее в регион пришла партия из семи новых «Уралов».
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