150 миллионов выделят Хабаровскому краю на борьбу с ЧС Фото: Правительство Хабаровского края

Хабаровскому краю выделят 150 миллионов на борьбу с ЧС. Деньги пойдут на покупку новой техники и пополнение материального резерва, сообщили в правительстве региона.

80 миллионов пустят на материалы, спасательное оборудование, средства первой необходимости для создания пунктов временного размещения, автотранспорт и многое другое. На остальную сумму закупят восемь новых пожарных автомобилей.

- В настоящее время комитетом правительства края по гражданской защите уже готовятся конкурсные процедуры на закупки в соответствии с законодательством. Новая современная техника позволит более оперативно реагировать на угрозы. Ее поставки в Хабаровский край предполагается осуществить до конца текущего года, - отметили в комитете правительства Хабаровского края по гражданской защите.

Ранее в регион пришла партия из семи новых «Уралов».

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