В Хабаровске взорвался светофор Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Хабаровске взорвался светофор. Сейчас в причинах инцидента разбираются специалисты.

Однако на этом проблемы с электричеством в городе не закончились. Оказались на время обесточены несколько районов города. Это произошло из-за проблем на подстанции Горэлектросети 5 СДВ на 6 киловатт.

Сейчас поломку устраняют работники компании «Хабаровская Горэлектросеть». Там попросили отнестись горожан с пониманием к ситуации, так как аварии предсказать невозможно.

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