В Хабаровском крае задержали вора-домушника Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае задержали вора-домушника. Он украл из дома своей знакомой деньги и золотые украшения, сообщили в ГУ МВД региона.

В общей сложности сумма награбленного составила 60 тысяч рублей.

— Установлено, что обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения решил навестить свою знакомую. Однако не застав ее дома, мужчина повредил входную дверь и проник в квартиру. Забрав деньги и украшения, он направился к себе домой. Впоследствии денежные средства обвиняемый потратил по собственному усмотрению, а золотые изделия спрятал в канаве, — рассказали в пресс-службе краевого главка полиции.

После своего задержания ущерб мужчина поспешил возместить в полном объеме. Золотые украшения из тайника изъяли полицейские.

Мужчине грозит до шести лет лишения свободы. Он отправлен под подписку о невыезде.

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