У жителя Хабаровского края изъяли больше двух десятков килограммов наркотиков Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае оперативники изъяли в доме местного жителя 23 килограмма марихуаны. Об этом сообщили в ГУ МВД региона.

После задержания мужчина заявил, что наркотики никому не продавал. Вырастил он все у себя на участке и хранил только для личного потребления.

На задержанного завели уголовное дело.

— Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — рассказали в пресс- службе ведомства.

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