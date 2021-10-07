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Общество7 октября 2021 9:00

Новые остановки появятся в Комсомольске-на-Амуре

Павильоны обновят в разных частях города
Татьяна ЦВЕНГЕР
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Новые остановки появятся в Комсомольске-на-Амуре

Новые остановки появятся в Комсомольске-на-Амуре

Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

В ноябре 2021 года в Комсомольске обновят три остановки общественного транспорта. Крытые стеклянные павильоны будут похожи на те, что появились годом ранее на площади Юности.

Как сообщает пресс-служба администрации Комсомольска-на-Амуре, две новые остановки появятся в центре Города юности - на улице Аллея труда. Павильоны установят на четной и нечетной сторонах на месте остановки «Драмтеатр». Еще одну остановку заменят на улице Лазо, 80, возле магазина «Рассвет».

Павильоны удастся заменить благодаря экономии средств при проведении аукционов на ремонт городских дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги».

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