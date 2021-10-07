На трассе в ЕАО расстреляли водителя: убийца попал на запись регистратора. Фото: СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

В Еврейской автономной области обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Мужчину нашли в машине на трассе недалеко от поселка Приамурский. Неизвестный скончался от пулевых ранений. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» УК РФ.

К расследованию незамедлительно приступили специалисты следственного управления следственного комитета России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области. На месте происшествия криминалисты определили, что в машине был установлен видеорегистратор. Найти его удалось неподалеку от авто. На нем сохранились видео- и аудиозаписи момента убийства.

На трассе в ЕАО расстреляли водителя: убийца попал на запись регистратора. Фото: СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

- Совместно с УМВД России по Еврейской автономной области удалось задержать подозреваемого в убийстве в максимально короткие сроки. Сейчас принимается решение об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Дома у подозреваемого провели обыск. Там нашли незарегистрированное оружие. Его отправили на экспертизу. Сейчас проходит допрос свидетелей и подозреваемого, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.

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