Хабаровчанин порезал и ограбил 17-летнюю девушку
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Хабаровске под суд пойдет местный житель, ограбивший несовершеннолетнюю хабаровчанку. Мужчина приставил девушке нож к горлу, ранил и потребовал отдать все ценное. Его осудят по статье «Разбой с применением насилия, опасного для жизни».
По информации прокуратуры Хабаровского края, девушка возвращалась домой поздно вечером, когда к ней подскочил незнакомец. Дело было недалеко от улицы Большая, 2А. Мужчина приставил к горлу напуганной девушки нож и потребовал отдать деньги и ценности. Чтобы девушка сильно не сопротивлялась и поняла серьезность его намерений, грабитель оставил несколько порезов на ее шее. Вырвав сумку, мужчина убежал.
- Похищенное мужчина потратил на личные цели. Сейчас уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу, - добавили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.
Максимальное наказание - 10 лет лишения свободы.
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