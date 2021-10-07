Хабаровчанин порезал и ограбил 17-летнюю девушку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске под суд пойдет местный житель, ограбивший несовершеннолетнюю хабаровчанку. Мужчина приставил девушке нож к горлу, ранил и потребовал отдать все ценное. Его осудят по статье «Разбой с применением насилия, опасного для жизни».

По информации прокуратуры Хабаровского края, девушка возвращалась домой поздно вечером, когда к ней подскочил незнакомец. Дело было недалеко от улицы Большая, 2А. Мужчина приставил к горлу напуганной девушки нож и потребовал отдать деньги и ценности. Чтобы девушка сильно не сопротивлялась и поняла серьезность его намерений, грабитель оставил несколько порезов на ее шее. Вырвав сумку, мужчина убежал.

- Похищенное мужчина потратил на личные цели. Сейчас уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу, - добавили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Максимальное наказание - 10 лет лишения свободы.

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