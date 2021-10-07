Уборка зерновых полным ходом идет в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

До начала зимы аграриям Хабаровского края предстоит собрать урожай гречихи, сои и кукурузы на зерно. В регионе уже завершился сбор кормовой пшеницы, овса и ячменя.

Со сбора ранних зерновых уже намолочено 11,7 тысячи тонн с площади 6,2 тысячи гектаров. Большая часть - 4,6 тысячи тонн - приходится на предприятия Хабаровского района. Рекордсменами правительство региона называет две компании - ООО «Даниловка» (Хабаровский район) и ООО «Спорос» (Бикинский и район имени Лазо). Они намолотили 1,9 и 1,7 тысячи тонн зерна соответственно. Хороший результат показали аграрии Вяземского района - 2,4 тысячи тонн зерна.

Около 1,5 тысячи тонн сои и гречихи планируют намолотить и оставить на семена в районах имени Лазо и Хабаровском. Завершится уборочная кампания сбором урожая кукурузы на зерно. В двадцатых числах октября к уборке приступят в районах имени Лазо и Вяземском.

В 2021 году сельскохозяйственным компаниям выделили 34,5 миллиона рублей субсидий. Из них 10,5 миллиона рублей - средства федерального бюджета.

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