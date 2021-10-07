Хабаровск
ФотоВидеоCovid-19 в ХабаровскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
ФотоВидеоCovid-19 в ХабаровскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество7 октября 2021 11:00

Экскурсию по судостроительному заводу провели для школьников Хабаровского края

За 2021 год на завод съездили почти 100 ребят
Татьяна ЦВЕНГЕР
КомментироватьОставить комментарий(0)
Экскурсию по судостроительному заводу провели для школьников Хабаровского края

Экскурсию по судостроительному заводу провели для школьников Хабаровского края

Фото: Правительство Хабаровского края

Хабаровский судостроительный завод провел экскурсию для юных хабаровчан. В этот раз на заводе побывали ученики Регионального модельного центра. Все ребята занимаются судомоделированием.

- К нам пришли ребята с подготовкой. В спецкружке они изучают устройство судов и кораблей. От этого сотрудникам производства было очень интересно проводить занятие, - рассказали в АО «ХСЗ».

На экскурсию приехала группа ребят от 9 до 16 лет. Они прогулялись по цехам, сходили в музей, эллинг, где достраивают краболов, посмотрели на суда различной степени готовности, а также узнали основные профессии судостроения.

Сейчас в центре обучается 56 школьников по направлению «Судомоделирование». Чаще всего после окончания курса они поступают в вузы на технические специальности. Кроме того, в регионе ежегодно проводятся краевые соревнования по судомодельному спорту.

- Профориентация в раннем возрасте позволяет зародить интерес к будущей профессии. Мы очень верим, что хотя бы часть ребят в будущем свяжет свою жизнь с судостроением, - добавили в службе кадров завода.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.