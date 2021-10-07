Экскурсию по судостроительному заводу провели для школьников Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

Хабаровский судостроительный завод провел экскурсию для юных хабаровчан. В этот раз на заводе побывали ученики Регионального модельного центра. Все ребята занимаются судомоделированием.

- К нам пришли ребята с подготовкой. В спецкружке они изучают устройство судов и кораблей. От этого сотрудникам производства было очень интересно проводить занятие, - рассказали в АО «ХСЗ».

На экскурсию приехала группа ребят от 9 до 16 лет. Они прогулялись по цехам, сходили в музей, эллинг, где достраивают краболов, посмотрели на суда различной степени готовности, а также узнали основные профессии судостроения.

Сейчас в центре обучается 56 школьников по направлению «Судомоделирование». Чаще всего после окончания курса они поступают в вузы на технические специальности. Кроме того, в регионе ежегодно проводятся краевые соревнования по судомодельному спорту.

- Профориентация в раннем возрасте позволяет зародить интерес к будущей профессии. Мы очень верим, что хотя бы часть ребят в будущем свяжет свою жизнь с судостроением, - добавили в службе кадров завода.

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