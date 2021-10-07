В Хабаровске отремонтировали парк Северный Фото: Администрация Хабаровска

Парк Северный в Хабаровске привели в порядок. Там отремонтировали колоннаду, мостики, беседки и ротонды. На ремонт потратили 400 тысяч рублей.

- Была сложность в поиске подрядчика по ремонту малых архитектурных форм. Особенно трудности вызывала колоннада, верхнее покрытие которой испортилось из-за плохой погоды. Однако нам все же удалось найти подрядчика, который взялся за реконструкцию. При ремонте он использовал современные стройматериалы, - рассказал Валерий Ефремов, директор МАУК «Парк Северный».

Все малые формы покрасили. Кроме того, пришлось заменить около 450 экземпляров бордюрного камня и частично отремонтировать асфальтовое покрытие. Починили систему электроснабжения – установили четыре новые опоры и провели кабель.

- Заранее начали подготовку к Новому году и сделали новогоднюю подсветку, - добавил директор парка.

Сейчас в парке осушают искусственный пруд и вылавливают оттуда карпов. Предприниматель, выпустивший их в водоем, заберет рыб в специальные бассейны, чтобы весной вновь выпустить их в пруд.

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