Погода в Хабаровске 8 октября 2021: без существенных осадков Фото: Хабаровская епархия

8 октября в Хабаровске сильных осадков не ожидается. Днем температура воздуха поднимется до +14 градусов. Ночью от +1 до +3. Скорость юго-западного ветра составит 6-13 метров в секунду, сообщили в ГУ МЧС региона.

На юге края местами пройдет небольшой дождь. В светлое время суток ожидается от +11 до +16 градусов. Ночью - от -2 до +3. Скорость юго-западного ветра составит до 13 метров в секунду.

В центральных районах без существенных осадков. Однако в Верхнебуреинском районе ожидается мокрый снег. В течение дня столбики термометров покажут от +8 до +16 градусов. Ночью ожидаются заморозки: от -5 до +4 градусов. Ветер преимущественно западных направлений 4-14 метров в секунду.

На севере региона в районе Полины Осипенко пройдет мокрый снег. На остальной территории возможен небольшой дождь. На побережье Тугуро-Чумиканского порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду. На остальной территории от 2 до 12 метров. Днем ожидается от +1 до +13 градусов. Ночью - от -7 до +2.

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