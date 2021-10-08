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Здоровье8 октября 2021 2:00

824 жителя Хабаровского края скончались от коронавируса

За сутки болезнь унесла жизни еще двух человек
Людмила БОРОДИНАЛюдмила БОРОДИНА
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824 жителя Хабаровского края скончались от коронавируса

824 жителя Хабаровского края скончались от коронавируса

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Хабаровском крае за сутки коронавирус был обнаружен у 289 человек. Об этом сообщили в минздраве региона.

Больше всего заболевших выявлено в Комсомольске - 89, в районе Лазо - 53, в Николаевском - 40, Вяземском - 22, в Нанайском - 34, в Ванинском - 11, в Совгаванском районе - 10. В остальных районах наблюдаются единичные случаи заражений.

- Выздоровели 292 жителя края, 43 находятся в тяжелом состоянии, 22 подключены к аппаратам ИВЛ. Двое скончались, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас в Хабаровском крае развернуто 1602 койки для ковид-больных. Свободны 242.

КОНКРЕТНО

В Хабаровском крае привито от COVID-19 - 351 080 человек. Из них 327 691 получили оба компонента вакцины.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 86 000 случаев коронавируса:

79 821 человек выздоровели;

5255 находятся на лечении (1360 в стационаре, амбулаторно 3895);

Скончались 824 человека.

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