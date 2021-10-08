От воздействия паводка полностью освободился Амурский район Хабаровского края Фото: Петр МОЛОТОВ

Амурский район Хабаровского края полностью освободился от воздействия паводка, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Сейчас в регионе подтопленными остаются 10 населенных пунктов в трех муниципальных образованиях. В среднем уровень воды там снижается на восемь сантиметров в сутки.

По прогнозам спасателей, возле Хабаровска в ближайшие сутки уровень воды снизится еще на 15-20 сантиметров. Сейчас он составляет 334 сантиметра. Неблагоприятным для столицы региона считается уровень 450 сантиметров.

За минувшее лето регион пережил несколько волн паводка на Амуре. Водой были подтоплены дома, дачи, подворья, дороги, поля и пастбища.

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