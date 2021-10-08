«Горячую линию» по отоплению запустили в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае продолжается запуск отопления. Чтобы население региона могло оперативно получить ответы на интересующие вопросы, была запущена горячая линия, сообщили в правительстве края.

Там отметили, что в среднем на подачу тепла в дома уходит около 10 дней, так как город большой, и пуски идут поэтапно.

- Ежегодно до 15 сентября дома должны пройти тщательную подготовку к началу отопительного сезона для исключения проблем. Итогом должно стать наличие подписанного паспорта готовности дома. Большинство домов уже успешно доказало готовность к началу сезона. А те из них, у которых были выявлены недостатки, сейчас их исправляют, - отметил Антон Борзецов, заместитель начальника межрайонного отдела жилищного надзора управления жилищного надзора главного управления регионального госконтроля.

Всего к предстоящей зиме в регионе предполагается подключить к теплу более восьми тысяч многоквартирных домов.

КОНКРЕТНО

Телефон горячей линии по вопросам отопления: 8 (4212) 40-23-40. Звонить можно круглосуточно: днем ответит оператор, а ночью звонок будет записан.

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