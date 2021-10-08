Из Советской Гавани во Владивосток запустили субсидированный авиарейс
Фото: Правительство Хабаровского края
Из Советской Гавани во Владивосток запустили субсидированный авиарейс. Перелеты будут совершаться дважды в неделю, сообщили в правительстве региона.
- Новое направление обслуживает краевая компания «Хабаровские авиалинии» по код-шеринговому соглашению с «Авророй». За первые два рейса было перевезено 42 человека. И пассажиры уже отмечают удобство нового маршрута, который позволяет слетать к друзьям или родственникам в соседний регион, не теряя много времени. Можно рассчитывать на то, что направление будет пользоваться популярностью как среди жителей Хабаровского края, так и Приморья, - рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.
Самолеты будут летать по вторникам и пятницам. Из Советской Гавани они будут отправляться в 08:55. Рейс в обратную сторону - в 11:50. Время в полете составит два часа десять минут.
КОНКРЕТНО
Узнать подробнее о расписании полетов и приобрести авиабилеты можно на сайте «Авроры», а также в агентствах. Справки по телефону 8-800-250-49-88.
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