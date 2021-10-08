В Хабаровске формируют мобилизационный резерв Фото: Администрация Хабаровска

Минобороны России занимается формированием системы мобилизационного резерва. Хабаровчан пригласили вступить в его ряды, сообщили в администрации города.

Гражданским в запасе будут платить зарплату, предоставлять допотпуск и обеспечат медобслуживание от оборонного ведомства. Взамен те должны находиться в наиболее подготовленном состоянии. По условиям контракта они будут участвовать в занятиях и сборах. При этом у них будет возможность совмещать основную гражданскую работу с военными занятиями и сборами.

- От всех прошедших отбор кандидатов требуется ежемесячно посещать трехдневное обучение и один раз в год военные сборы на полигоне. Минобороны берет на себя доставку резервистов, будет выдавать полное обмундирование, а также предоставлять комфортное место размещения на территории воинских частей. Работодателю все расходы также будут компенсированы, - рассказал военный комиссар Хабаровского края Андрей Степанов.

КОНКРЕТНО

По всем вопросам можно обращаться в военный комиссариат по месту жительства:

Военный комиссариат Кировского и Краснофлотского районов - 42-96-31.

Военный комиссариат Центрального и Железнодорожного районов - 27-48-67, 27-40-29.

Военный комиссариат Индустриального района - 53-61-38, 53-61-29.

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