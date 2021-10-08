Двух жителей Хабаровского края задержали за вылов красной рыбы Фото: Правительство Хабаровского края

В Комсомольском районе Хабаровского края задержали двух мужчин за незаконный вылов красной рыбы. У 55-летнего жителя нашли при себе 12 экземпляров кеты осенней, а у 60-летнего нарушителя закона еще 13 экземпляров красной рыбы, сообщили в полицейском главке региона.

По подсчетам экспертов, ущерб составил свыше 265 тысяч рублей.

- С места происшествия полицейские изъяли плавсредства и орудия лова и поместили на ответственное хранение. Биоресурсы уничтожены на месте. В отношении мужчин возбуждены уголовные дела, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Нарушителям закона грозит до пяти лет лишения свободы.

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