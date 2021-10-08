За выращивание конопли осудили жителя Хабаровского края Фото: УМВД России по городу Хабаровску

Житель Хабаровского края был отправлен под суд за выращивание конопли. На его участке нашли 75 кустов этого растения, сообщили в прокуратуре региона.

- Он осуществлял полив кустов и своевременную прополку от сорняковых растений, то есть создавал благоприятные условия для их произрастания вплоть до пресечения его противоправной деятельности сотрудниками правоохранительных органов в мае текущего года, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Суд приговорил мужчину к штрафу в восемь тысяч рублей.

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