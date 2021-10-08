Детсадовцы Хабаровского края учатся раздельному сбору отходов Фото: Правительство Хабаровского края

В рамках нацпроекта «Экология» в Хабаровском крае к процессу раздельного сбора отходов подключаются самые юные жители региона. В детских садах №7 и №52 Хабаровска уже установлены мусорные площадки, которые соответствуют всем современным требованиям. Есть контейнеры для раздельного сбора. Юные хабаровчане с самого детства изучают культуру разумного потребления.

- Старые контейнерные площадки должны уйти в прошлое. Этого можно достичь лишь совместными усилиями, например, сортировать отходы дома, в детских садах и школах, офисах и крупных предприятиях. Вывозить отходы на полигон - дороже. Кроме того, если какие-то учреждения хотят заняться раздельным сбором ТКО, то есть возможность установить специальные контейнеры бесплатно, - сказал Дарий Тюрин, министр ЖКХ.

Некоторые компании Хабаровска, такие как завод «Балтика-Хабаровск» и ООО «Чистая планета» бесплатно предоставили контейнеры для сбора пластиковых отходов и бумаги. В оборудовании современных контейнерных площадок жителям края помогают и участники Народного совета.

- Такая мера необходима особенно для учебных заведений, так как это позволяет с раннего возраста учиться раздельному сбору мусора. Делая это в детском саду или школе, дети будут повторять это и дома. Часто бывает, что детки из дома приносят пластиковую тару, чтобы не сбрасывать все в общий контейнер. Этот опыт надо транслировать и развивать социальную ответственность, - сказал Никита Божок, член Народного совета.

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