Пожилые люди стали чаще болеть коронавирусом в Хабаровском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

В Хабаровске прошел очередной оперативный штаб по коронавирусу. На нем вновь озвучили неутешительные цифры по распространению заболевания. Сейчас в зоне риска люди старше 50-60 лет. Заболевание они переносят тяжело.

- Сейчас болеет преимущественно взрослое население, причем наибольшие темпы прироста наблюдаются среди людей старшего возраста - старше 50-60 лет. Именно в этой возрастной группе высокие показатели на 100 тысяч населения - более 200. Это очень тревожный факт и прогноз. По длительному наблюдению мы видим, что именно эта группа людей, как правило, позже обращается за медицинской помощью, не совсем правильно оценивая свое состояние. И заболевание людей в этом возрасте протекает более тяжело и, по статистике, чаще именно такие случаи заканчиваются летальным исходом. К сожалению, и смертность среди людей старшего возраста у нас высока, - сказала Татьяна Зайцева, руководитель управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Специалисты призывают всех жителей края своевременно обращаться за медицинской помощью.

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