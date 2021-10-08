Первую часовню для православных нанайцев освятили в Хабаровске

Обряд провел Сергий Самсонов, протоиерей, руководитель комиссии по взаимодействию с коренными малочисленными народами. Фото Информационный отдел Хабаровской епархии

В Хабаровске состоялась церемония освящения первой нанайской православной часовни. Мероприятие прошло 6 октября, в День нанайской письменности. Храм располагается в Центре культуры коренных малочисленных народов «Бури».

Обряд провел Сергий Самсонов, протоиерей, руководитель комиссии по взаимодействию с коренными малочисленными народами. После молитвы аборигены побеседовали со священником за чашкой чая.

Также уже не первый год православные нанайцы собираются для общей молитвы вместе с Леонидом Сунгоркиным, руководителем общественной организации «Объединение по защите культуры, прав и свобод коренных малочисленных народов Приамурья». Мероприятие состоялось, несмотря на то, что в помещении центра все еще не закончился ремонт.

- Здесь мы регулярно проводим различные мероприятия, как со школьниками, так и с взрослыми. Мы обсуждаем нанайскую культуру. А теперь, когда здесь появилась и часовня, наш центр будет нести еще и информационно-просветительскую миссию. Многие, кто сюда приходит, часто спрашивают о святителе Иннокентии Московском. Потому что не понимают, как он мог жить не в Москве, а вместе с графом Муравьевым-Амурским просвещать аборигенов, - отметил Леонид Сунгоркин.

Стоит отметить, что 6 октября отмечается как праздник нанайской письменности, потому что в этот день вспоминают святителя Иннокентия Московского. Он был просветителем и крестителем дальневосточных коренных народов и создал для них азбуку.

Также в центре «Бури» в скором времени оборудуют класс по изучению родного языка.