Хабаровский чиновник-коррупционер сядет на 4,5 года за взятку

Делом занимается следственный комитет и краевая прокуратура Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Хабаровском крае осудили бывшего замминистра транспорта и дорожного хозяйства при региональном правительстве. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере и мошенничестве с использованием служебного положения.

Уголовным делом занимается краевая прокуратура и следственный комитет.

Экс-чиновник работал через посредника. С августа по декабрь 2019 года он потребовал взятку от предпринимателя-иностранца, в размере 4,8 миллионов рублей за получение вакантной должности.

За такую сумму он помог бизнесмену занять место начальника краевого государственного казенного учреждения «Хабаровскуправтодор». Предприниматель также хотел в будущем продвигать свои интересы при заключении госконтрактов.

- Обвиняемому заплатили почти 2 миллиона рублей. Остальную часть суммы предприниматель платить отказался. Кроме того, он ввел в заблуждение взяткодателя, пообещав тому за 320 тысяч рублей устроить его знакомого на должность директора АО «Региоснаб». Сам же чиновник такими полномочиями не обладал, - отметили правоохранители.

Вину в совершении преступлений экс-чиновник признал.

Индустриальным районный суд Хабаровска назначил ему наказание в виде 4 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. А также оштрафовал на 4, 8 миллиона рублей, с лишением права занимать свою должность сроком на 2 года.

Его посредник получил 3 года в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.