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Общество8 октября 2021 10:51

В Индустриальном районе Хабаровска проверили работу пожарных гидрантов

Оборудование должно всегда находиться в исправном состоянии
Илья ФЕДУЛОВ
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Оборудование протестировали сотрудники городского «Водоканала»

Оборудование протестировали сотрудники городского «Водоканала»

Фото: Администрация Хабаровска

Сотрудники хабаровского «Водоканала» проверили исправность пожарных гидрантов в Индустриальном районе краевой столицы. Такая процедура проводится раз в месяц. Кроме того, два раза в год уличное оборудование тестируют и спасатели МЧС.

- Все выявленные нарушения устраняются на месте. Гидранты находятся вблизи домов, муниципальных и коммерческих зданий. Именно их оперативно используют при тушении пожаров, поэтому оборудование всегда должно быть исправным, - отметил Михаил Яриловец, главный специалист управления по делам ГО и ЧС администрации Хабаровска.

Всего на территории Хабаровска установлено 2276 муниципальных гидрантов.