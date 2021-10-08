Власти Хабаровского края раздадут гранты НКО для борьбы со свалками

Победители будут объявлены в декабре этого года Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае хотят поддержать общественников-экологов, которые занимаются охраной и окружающей среды и уборкой мусора. Для этой цели НКО выделят гранты на проекты по улучшению экологической обстановки в регионе.

Участники конкурса смогут выиграть до 430 тысяч рублей на реализацию своих идей.

В пример можно привести прошлогодний проект молодых ученых из ТОГУ. Они хотят создать в Хабаровске спецплощадки для приема и передачи отходов, для повторной переработки. Полученный грант помог ребятам приступить к разработке необходимых документов для проекта.

В целом эта инициатива поможет избавиться от части несанкционированных свалок, которых в городе очень много.

- Сейчас мы пытается внедрить совершенно новый для России подход к переработке вторсырья, как в Барселоне. Наш проект поможет создать условия для ликвидации всех несанкционированных свалок, что самое главное, – рассказал Вадим Пасечников, ведущий инженер института водных и экологических проблем, автор идеи.

Конкурс для НКО, которые занимаются охраной окружающей среды, проводится в крае ежегодно с 2014 года. Благодаря ему поддержку получили проекты по сбору макулатуры и батареек, а также организации экологических субботников.

В 2020 году в Хабаровском крае, помимо ТОГУ, грант выиграла НКО «Побережье» из Ванинского района. Она организовала экологические исследования для школьников.

Заявку на грант могут подать любые краевые некоммерческие организации, объединяющие защитников природы. Документы принимаются с 14 октября по 7 ноября. За консультациями можно обращаться по телефону: (4212) 47-39-25. Победители будут объявлены в декабре этого года.