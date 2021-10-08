Погода в Хабаровске 9 октября 2021: сильных осадков не ожидается Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

8 октября в Хабаровске сильных осадков не ожидается. Днем температура воздуха поднимется до +17 градусов. Ночью от +1 до +3. Скорость южного ветра составит 6-11 метров в секунду, сообщили в ГУ МЧС региона.

На юге края местами пройдет небольшой дождь. В светлое время суток ожидается от +15 до +20 градусов. Ночью - от -2 до +3. Скорость юго-восточного ветра составит до 14 метров в секунду.

В центральных районах без существенных осадков. Однако в Верхнебуреинском районе ожидается дождь. В течение дня столбики термометров покажут от +10 до +18 градусов. Ночью ожидаются заморозки: от -5 до +2 градусов. Ветер преимущественно южных направлений 7-13 метров в секунду.

На побережье Тугуро-Чумиканского района порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду. На остальной территории от 6 до 12 метров. Днем ожидается от +2 до +12 градусов. Ночью - от -5 до +5.

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