Коронавирус в Хабаровском крае: скончались 828 человек
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Хабаровском крае за сутки коронавирус был обнаружен у 296 человек. Об этом сообщили в минздраве региона.
Больше всего заболевших выявлено в Хабаровске - 87, в Комсомольске - 67, в районе имени Лазо - 25, в Вяземском и Нанайском - 22, в Бикинском - 16, в Амурском - 14, в Ванинском - 13. В остальных районах наблюдаются единичные случаи заражений.
- Выздоровели 283 жителя края, 40 находятся в тяжелом состоянии, 21 подключен к аппаратам ИВЛ. Четверо скончались, - рассказали в пресс-службе ведомства.
Сейчас в Хабаровском крае развернуто 1602 койки для ковид-больных. Свободны 215.
КОНКРЕТНО
В Хабаровском крае привито от COVID-19 - 351 912 человека. Из них 328 491 получил оба компонента вакцины.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 86 296 случаев коронавируса;
80 204 человек выздоровел;
5264 находятся на лечении (1387 в стационаре, амбулаторно 3877);
Скончались 828 человек.
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