Коронавирус в Хабаровском крае: скончались 828 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Хабаровском крае за сутки коронавирус был обнаружен у 296 человек. Об этом сообщили в минздраве региона.

Больше всего заболевших выявлено в Хабаровске - 87, в Комсомольске - 67, в районе имени Лазо - 25, в Вяземском и Нанайском - 22, в Бикинском - 16, в Амурском - 14, в Ванинском - 13. В остальных районах наблюдаются единичные случаи заражений.

- Выздоровели 283 жителя края, 40 находятся в тяжелом состоянии, 21 подключен к аппаратам ИВЛ. Четверо скончались, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас в Хабаровском крае развернуто 1602 койки для ковид-больных. Свободны 215.

КОНКРЕТНО

В Хабаровском крае привито от COVID-19 - 351 912 человека. Из них 328 491 получил оба компонента вакцины.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 86 296 случаев коронавируса;

80 204 человек выздоровел;

5264 находятся на лечении (1387 в стационаре, амбулаторно 3877);

Скончались 828 человек.

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