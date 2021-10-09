Заключенные из Хабаровского края сыграли свадьбу
Фото: УФСИН по Хабаровскому краю
Пара осужденных из Хабаровского края сыграла свадьбу. Романтические отношения у пары начались после их знакомства в исправительном центре при ИК-13, сообщили в УФСИН России по Хабаровскому краю.
Центр открылся около года назад. В январе в него перевели Ивана. Суд решил, что мужчине больше нечего делать в колонии №8. А спустя месяц то же ожидало и Оксану. Ее отправили отбывать дальнейшее наказание из ИК-12.
В Центре уверены: молодая семья сможет начать новую жизнь после выхода на свободу. Никаких замечаний в адрес них не поступает, работают оба с полной отдачей. Он — в местной торфяной компании. Она — в одной из хабаровских управляющих организаций.
В честь праздника паре предоставили внеплановый выходной. Оба мечтают после освобождения отправиться на родину невесты — Сахалин.
14 октября состоится суд, на котором будет рассмотрен вопрос об условно-досрочном освобождении обоих.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru
Наши соцсети:
- Instagram;
- ВКонтакте;