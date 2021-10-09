В Хабаровском крае отправят под суд браконьеров за добычу 50 килограммов осетровой икры
Фото: СУ СК России по Хабаровскому краю
В Хабаровском крае отправят под суд браконьеров за добычу 50 килограммов икры. В сборе доказательств преступления приняли участие сотрудники ФСБ региона, сообщили в краевом следственном главке.
— По версии следствия, в мае 2020 года обвиняемые в районе поселка Мариинский рейд незаконно добыли несколько экземпляров осетра Амурского, который относится к особо ценным водным биологическим ресурсам. Вылов осуществлялся посредством роспуска рыболовной сети. Передвигались обвиняемые на мотолодке без бортовых номеров. Из пойманной рыбы мужчины извлекли и заготовили более 50 килограммов, — рассказали в пресс-службе следственного ведомства.
Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемым грозит многомиллионный штраф.
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