Фестиваль «Солнцеворот» принес 15 миллионов рублей смельчакам в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

За проведение фестиваля «Солнцеворот» Посетинское сельское поселение получит 15 миллионов рублей. Событие стало призером пятого ежегодного конкурса «Лучшая муниципальная практика», сообщили в правительстве региона.

Победителей накануне назвал заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

– Активное участие муниципалитетов свидетельствует о стремлении заявить о себе, делиться своими уникальными наработками и успешными практиками. Мы видим, что количество заявок на участие с 2017 года увеличилось более чем в два раза, – отметил Хуснуллин.

Всего в конкурсе были определены 50 победителей из 36 регионов России.

Напомним, всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» проводится ежегодно с 2017 года.

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