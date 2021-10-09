Оборудование для школьных столовых Хабаровского края модернизируют Фото: Правительство Хабаровского края

В школьных столовых Хабаровского края обновляют оборудование. Его заменили в 59 столовых региональных детских учреждений, сообщили в правительстве региона.

— Впервые за долгие годы, из краевого бюджета выделены средства на оснащение школьных столовых. А это напрямую влияет на повышение качества питания школьников, — отметила начальник управления образования Вяземского района Марина Савченко Марина Савченко.

Так, например, в школах сёл Отрадное и Капитоновка установлены вытяжные вентиляции. еще в десятке школ заменили старое технологическое оборудование и закупили недостающее. Жарочные шкафы, электроплиты, картофелечистки, тестомесы, кухонные комбайны, холодильные шкафы – вот неполный перечень современного оборудования, которое поступило в вяземские образовательные учреждения.

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