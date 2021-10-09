Паводок в Хабаровском крае нанес ущерб в 24 миллиона рублей Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Паводок в Хабаровском крае нанес ущерб в 24 миллиона рублей. Такую сумму назвали в минсельхозе региона.

— В результате комиссионного обследования гибель посевов установлена в 11 хозяйствах на 2 318 гектаров. Это Хабаровский, имени Лазо и Верхнебуреинский районы. Ущерб составил 24,04 миллиона рублей, цитирует ТАСС консультанта отдела растениеводства министерства сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности региона Сергея Фирстова.

Решение о компенсации материального ущерба сейчас рассматривается на федеральном уровне.

— Сейчас в регионе идет уборочная кампания. Она проводится в оптимальных агротехнических сроках. Урожайность по сое в этом году будет практически в два раза выше, чем в прошлом. Этому поспособствовало жаркое лето, — отметил Фирсов.

От паводка Хабаровский край пострадал за лето трижды. Были затоплены дома, дачи, подворья, дороги, поля и пастбища.

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