Туристы в Хабаровском крае засняли на видео амурского тигренка Фото: Дальневосточный филиал центра "Амурский тигр"

Редкие видеокадры прислали из Дурминского лесоохотничьего хозяйства. Туристам удалось заснять маленького тигренка.

— Путешественники запечатлели на видео тигренка и рассказали, что рядом с ним видели также его мать, отца и еще одного малыша, — отметили в центре «Амурский тигр».

Маленькие хищники редко попадаются людям на глаза. Обычно они максимально осторожны. Шанс повстречать на дороге тигра днем и вовсе чрезвычайно мал. Обычно люди сталкиваются только со взрослыми хищникам.

Чаще всего дикие звери предпочитаются от людей держаться как можно дальше и попадают разве что в объективы фотоловушек.

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