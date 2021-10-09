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Дом. Семья9 октября 2021 13:16

Туристы в Хабаровском крае засняли на видео амурского тигренка

По их словам они также увидели его маму, еще одного детеныша и отца полосатого семейства
Людмила БОРОДИНАЛюдмила БОРОДИНА
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Туристы в Хабаровском крае засняли на видео амурского тигренка

Туристы в Хабаровском крае засняли на видео амурского тигренка

Фото: Дальневосточный филиал центра "Амурский тигр"

Редкие видеокадры прислали из Дурминского лесоохотничьего хозяйства. Туристам удалось заснять маленького тигренка.

— Путешественники запечатлели на видео тигренка и рассказали, что рядом с ним видели также его мать, отца и еще одного малыша, — отметили в центре «Амурский тигр».

Маленькие хищники редко попадаются людям на глаза. Обычно они максимально осторожны. Шанс повстречать на дороге тигра днем и вовсе чрезвычайно мал. Обычно люди сталкиваются только со взрослыми хищникам.

Чаще всего дикие звери предпочитаются от людей держаться как можно дальше и попадают разве что в объективы фотоловушек.

Туристы в Хабаровском крае засняли на видео амурского тигренка

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