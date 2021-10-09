Туристы в Хабаровском крае засняли на видео амурского тигренка
Фото: Дальневосточный филиал центра "Амурский тигр"
Редкие видеокадры прислали из Дурминского лесоохотничьего хозяйства. Туристам удалось заснять маленького тигренка.
— Путешественники запечатлели на видео тигренка и рассказали, что рядом с ним видели также его мать, отца и еще одного малыша, — отметили в центре «Амурский тигр».
Маленькие хищники редко попадаются людям на глаза. Обычно они максимально осторожны. Шанс повстречать на дороге тигра днем и вовсе чрезвычайно мал. Обычно люди сталкиваются только со взрослыми хищникам.
Чаще всего дикие звери предпочитаются от людей держаться как можно дальше и попадают разве что в объективы фотоловушек.
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