Погода в Хабаровске 10 октября 2021: сильный дождь, порывистый ветер

В центральных и северных районах региона местами пройдет сильный дождь, на севере - мокрый снег Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Хабаровский край окажется во власти циклона, который принесет осадки и ветер. В центральных и северных районах региона местами пройдет сильный дождь, на севере - мокрый снег. Ветер усилится до 15-20 метров в секунду. Особенно сильно циклон ударит по Верхнебуреинскому, Николаевскому, Ульчскому, имени Полины Осипенко, Тугуро-Чумиканскому и Аяно-Майскому районам.

В Хабаровске сильный дождь. Температура воздуха ночью +8+10 градусов, днем столбик термометра покажет +14+16 градусов. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду, порывы 15-20 метров в секунду.

На юге региона дождь, местами сильный. Температура ночью +5+10 градусов, днем воздух прогреется до +11+16 градусов. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду с порывами 15-20 метров в секунду, сообщает главк МЧС по Хабаровскому краю.

В центре края дождь, в Верхнебуреинском районе еще и мокрый снег, местами сильный. Температура ночью от -2+8 градусов, днем - от +5 до +16 градусов. Ветер юго-западный 7-14 метров в секунду.

Дождь (местами сильный) и налипание мокрого снега ожидаются не севере региона. Исключение - Охотский район, здесь существенных осадков не ожидается. В целом температура ночью -7+3 градуса, днем столбик термометра покажет +3+12 градусов. Ветер различных направлений 6-13 метров в секунду. На побережье Тугуро-Чумиканского района местами ожидаются порывы 15-20 метров в секунду.