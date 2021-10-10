Пять человек умерли из-за коронавируса в Хабаровском крае за сутки

За минувшие сутки (9 октября) коронавирус нашли у 300 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки (9 октября) коронавирус нашли у 300 человек. Все заболевшие находятся на изоляции. 20 пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Ковид унес жизни пяти пациентов.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Комсомольске - 83 человека. В Хабаровске опасную инфекцию нашли у 61 жителя. В Солнечном районе зарегистрирован 31 инфицированный за сутки, в Амурском районе - на одного меньше. 24 человека заразились коронавирусом в Вяземском, 20 - в имени Лазо, 16 - в Бикинском. В Николаевском районе зарегистрировано 13 случаев ковида, в Комсомольском и Верхнебуреинском - по шесть, в Ванинском - пять. Три инфицированных выявлено в Совгаванском и два - в Хабаровском районах.

В Хабаровском крае с начала пандемии зафиксировано 86 596 случаев заражения коронавирусом. Справились с опасной инфекцией 80 485 пациентов, 281 из них выписались за прошедшие сутки. Лечение получают 5 278. Ковид стал причиной смерти 833 человек, сообщили в минздраве региона.

В регионе развернуто 1602 койки. Из низ свободно - 230.

От коронавируса привито 352 314 жителей региона. Полностью завершили вакцинацию 328 874 человека.