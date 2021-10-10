Матч «Амур» - «Трактор» 9 октября 2021 года: девять голов и досадное удаление

Хабаровчане до последних секунд пытались взять ворота соперников Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Напряженный матч «Амур» - «Трактор» 9 октября 2021 года завершился на минорной ноте для болельщиков «тигров». По ходу игры гости шли с большим отрывом, но хабаровчане до последних секунд пытались взять ворота соперников. Об этом рассказали в пресс-службе ХК «Амур».

Первая шайба в матче «Амур» - «Трактор» 9 октября 2021 года пришлась на ворота гостей: на пятой минуте Файзуллин подкараулил отскок на пятаке. Атака соперников не заставила себя долго ждать. Первый набег на ворота хабаровчан результатов не дал. С равнял счет Ткачев, который подавил защитника «тигров» на седьмой минуте игры.

При равном счете «Амур» нарушил численный состав, удаление стало фатальным. Гости смогли реализовать большинство. Однако шайба была забита при отложенном штрафе. Из-за этого еще две минуты «тиграм» предстояло провести вчетвером. В матче «Амур» - «Трактор» 9 октября 2021 года отличился Тертышный, который забросил третью шайбу в ворота хабаровчан. «Амур» ответил атакой, результатом стал спорный гол. После видеопросмотра шайбу не засчитали.

Во втором периоде «тигры» пропустили еще один гол от Бэйлена. Всего на скамейке штрафников хабаровчане оказывались четыре раза. Болельщики «Амура» разразились радостными криками на 47 минуте игры - Николишин забросил вторую шайбу гостям. Но контратака «Трактора» была точной: меньше, чем через минуту пятый гол в матче «Амур» - «Трактор» 9 октября 2021 года забил Седлак.

Спустя две минуты «тигры» смогли отыграться и зажгли фонарь за воротами Гарипова. Четвертую шайбу гостям забросил Горшков. Камбэка не случилось, финальный гонг и счет матча «Амур» - «Трактор» 9 октября 2021 года 4:5 в пользу гостей из Челябинска. Голкипер победившей команды со всей силы ударил клюшкой о ворота, Видимо, радовался.

Следующий матч «Амур» проведет на выезде. 13 октября «тигры» встретятся с ЦСКА.