Оплачивать проезд во всех автобусах картой «Тройка» смогут жители Комсомольска

В качестве пилота были выбраны семь маршрутов Комсомольска Фото: Александра ШОПЕНКО

Хабаровском крае обкатывают возможность внедрения транспортной карты «Тройка». В качестве пилота были выбраны семь маршрутов Комсомольска. Об этом сообщает Дептранс Москвы в своем Telegram-канале.

По итогам эксперимента конкурс на внедрение платежной системы на всех 25 городских маршрутах Комсомольска выиграла «Сбертройка». Оплата проезда новой транспортной картой станет доступна в 2022 году.

- Кроме того до конца декабря в Комсомольске-на-Амуре появятся современные терминалы оплаты, сервисные центры и целая агентская сеть по распространению карт «Тройка», - добавили в ведомстве.