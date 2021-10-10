Хабаровск
ФотоВидеоCovid-19 в ХабаровскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
ФотоВидеоCovid-19 в ХабаровскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество10 октября 2021 6:01

Оплачивать проезд во всех автобусах картой «Тройка» смогут жители Комсомольска

Масштабное внедрение платежной системы состоится в следующем году
Егор ФАЛХВАДЗЕ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В качестве пилота были выбраны семь маршрутов Комсомольска

В качестве пилота были выбраны семь маршрутов Комсомольска

Фото: Александра ШОПЕНКО

Хабаровском крае обкатывают возможность внедрения транспортной карты «Тройка». В качестве пилота были выбраны семь маршрутов Комсомольска. Об этом сообщает Дептранс Москвы в своем Telegram-канале.

По итогам эксперимента конкурс на внедрение платежной системы на всех 25 городских маршрутах Комсомольска выиграла «Сбертройка». Оплата проезда новой транспортной картой станет доступна в 2022 году.

- Кроме того до конца декабря в Комсомольске-на-Амуре появятся современные терминалы оплаты, сервисные центры и целая агентская сеть по распространению карт «Тройка», - добавили в ведомстве.