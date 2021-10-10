Библиотеки, музеи и зоосад повышают доступность для инвалидов Хабаровского края

В этом году на повышение доступности направлено 1,7 миллиона рублей Фото: Правительство Хабаровского края

В библиотеках, музеях и других учреждениях культуры продолжают создавать условия для посетителей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. В 2021 году на эти цели в Хабаровском крае направлено 1,7 миллиона рублей, 1,4 миллиона рублей из них - федеральные. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В сенсорной комнате краевой детской библиотеке имени Наволочкина появились стол-мозаика, двухсторонняя тактильная панель, зеркальный шар. Учреждение обзавелось набором терапевтических мячей, комплектом акриловых зеркал и фиброоптическиим волокном.

– Комната психологической разгрузки с сенсорным оборудованием - мощный инструмент для расширения и развития мировоззрения. Она помогает стабилизировать эмоциональное состояние, повышает эффективность любых занятий, цель которых улучшение психического и физического здоровья детей дошкольного и младшего школьного возраста, – рассказала Ольга Ракова, директор библиотеки.

Слабовидящие читатели теперь смогут воспользоваться видео-увеличителем с синтезом речи для распознавания текста. Также библиотека закупила тифлофлешплеер для прослушивания аудиокниг. Ассортимент учреждения пополнился 92 книгами с укрупненным шрифтом для детей всех возрастов.

Дальневосточная государственная научная библиотека приобрела два терминала для информирования посетителей с нарушением слуха, зрения и инвалидов-колясочников. В учреждении появился стационарный электронный видеоувеличитель, который позволяет смотреть книги в увеличенном формате.

Художественный музей обзавелся двумя цифровыми планшетами с функцией «тактильная отдача». В зоосаде под Хабаровском появился проектор с экраном на штативе для проведения кинопоказов и презентаций. Театр кукол показывает спектакли с тифлокомментированием.