Неизвестные сожгли 200 рулонов сена в селе в ЕАО

На место прибыли три сотрудника МЧС и одна единица техники Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

В селе Бирофельд в ночь на 10 октября вспыхнул сильный пожар - загорелось сено. Пламя моментально «пожирало» сухую траву. Как итог - 200 рулоном оказались во власти огня.

Пожар начался около 1:30 часов, пламя заметили очевидцы. На место прибыли три сотрудника МЧС и одна единица техники. К этому моменту сено было полностью охвачено огнем.

Пожарные приступили к тушению пламени, параллельно спасатели отбивали от огня стоящие рядом постройки. Возгорание удалось ликвидировать. Пострадавших нет.

- В ходе осмотра места происшествия было установлено, что вероятной причиной возгорания стал поджог. По данному факту проводится проверка, материалы переданы в полицию, - сообщили в пресс-службе главка МЧС России по Еврейской автономии.

Ущерб устанавливается.