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Общество10 октября 2021 10:51

Мэр Хабаровска попал в топ-10 первых лиц регионов Дальнего Востока

Вместе с Сергеем Кравчуком в рейтинг попал глава городского парламента
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Сергей Кравчук попал на седьмую строчку

Сергей Кравчук попал на седьмую строчку

Фото: Сергей ПЯТКОВ

Сайт «Медиалогия» составил рейтинг первых лиц дальневосточных регионов за сентябрь 2021 года. Всего в списке 22 позиции, хабаровский мэр Сергей Кравчук попал на седьмую строчку.

Безаговорочное лидерство занимает глава Владивостока Константин Шестаков. Дальше идут руководителя Якутска, Южно-Сахалинска, Благовещенска, Биробиджана и Улан-Удэ.

МедиаИндекс мэра Хабаровска составляет 3 025,1. Он рассчитывается на основе упоминаний Сергея Кравчука в СМИ. У хабаровского градоначальника данный показатель остался почти на том же уровне.

Вместе с хабаровским градоначальником в рейтинг попал председатель городского парламента. Владимир Матвеев расположился на 15 строчке рейтинга. МедиаИндекс народного избранника 478,0 (плюс четыре позиции).