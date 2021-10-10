Мэр Хабаровска попал в топ-10 первых лиц регионов Дальнего Востока

Сергей Кравчук попал на седьмую строчку Фото: Сергей ПЯТКОВ

Сайт «Медиалогия» составил рейтинг первых лиц дальневосточных регионов за сентябрь 2021 года. Всего в списке 22 позиции, хабаровский мэр Сергей Кравчук попал на седьмую строчку.

Безаговорочное лидерство занимает глава Владивостока Константин Шестаков. Дальше идут руководителя Якутска, Южно-Сахалинска, Благовещенска, Биробиджана и Улан-Удэ.

МедиаИндекс мэра Хабаровска составляет 3 025,1. Он рассчитывается на основе упоминаний Сергея Кравчука в СМИ. У хабаровского градоначальника данный показатель остался почти на том же уровне.

Вместе с хабаровским градоначальником в рейтинг попал председатель городского парламента. Владимир Матвеев расположился на 15 строчке рейтинга. МедиаИндекс народного избранника 478,0 (плюс четыре позиции).