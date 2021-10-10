Фотовыставка «Монашество. Тихоокеанский рубеж» приоткроет хабаровчанам завесу тайны монастырских будней

Несколько месяцев монахи привыкали к тому, что фотохудожник запечатлевает их каждый день Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жителей и гостей Хабаровска приглашают на фотовыставку Монашество. Тихоокеанский рубеж. Свято-Серафимовский монастырь острова Русский в фотографиях Олега Семенова». Автор почти 1,5 года провел в обители, что погрузиться в местный быт, а насельники приняли его.

Несколько месяцев монахи привыкали к тому, что фотохудожник запечатлевает их каждый день. Жизнь в монастыре скрыта от глаз обывателей и остается недоступна даже при полном погружении в будни. Но даже не быт как таковой интересовал автора выставки, его целью было показать то, что находится в душах монахов, то что остается тайной между богом и человеком.

- Чем больше я наблюдал за жизнью монастыря, насельников, тем больше понимал, что простой фоторепортаж не передаст глубины увиденного. Люди в обители настолько удивительные, настолько целостные и глубокие личности, и вся жизнь обители так проста и в то же время многогранна, насыщенна глубокими смыслами, что наскоком, налетом здесь не обойдешься, не раскроешь всего того, что хочется показать, - рассказал фотохудожник.

Выставка откроется 19 октября в Дальневосточном Художественном музее. В ее рамках покажут личные вещи архимандрита Наума (Байбородина) - духовника Троице-Сергиевой лавры.

Дата работы: 19-31 октября (выходной — понедельник). Время работы: с 10:00 до 17:00 часов. Телефон для справок: 31 48 71; 8 909 858 07 34.