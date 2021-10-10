Погода в Хабаровске 11 октября 2021: штормовой ветер
Фото: Правительство Хабаровского края
11 октября в Хабаровске сильных осадков не ожидается. Днем температура воздуха поднимется до +14 градусов. Ночью от +4 до +6. Скорость юго-западного ветра составит 15-20 метров в секунду, сообщили в ГУ МЧС региона.
На юге края без осадков. В светлое время суток ожидается от +13 до +15 градусов. Ночью - от +5 до +7. Скорость юго-западного ветра составит до 14 метров в секунду.
В центральных районах без осадков. В течение дня столбики термометров покажут от +6 до +14 градусов. Ночью ожидаются заморозки: от -5 до +7 градусов. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду.
На севере региона без осадков. На побережье Тугуро-Чумиканского района порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду. На остальной территории от 7 до 12 метров. Днем ожидается от +2 до +11 градусов. Ночью - от -3 до +5.
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