Погода в Хабаровске 11 октября 2021: штормовой ветер Фото: Правительство Хабаровского края

11 октября в Хабаровске сильных осадков не ожидается. Днем температура воздуха поднимется до +14 градусов. Ночью от +4 до +6. Скорость юго-западного ветра составит 15-20 метров в секунду, сообщили в ГУ МЧС региона.

На юге края без осадков. В светлое время суток ожидается от +13 до +15 градусов. Ночью - от +5 до +7. Скорость юго-западного ветра составит до 14 метров в секунду.

В центральных районах без осадков. В течение дня столбики термометров покажут от +6 до +14 градусов. Ночью ожидаются заморозки: от -5 до +7 градусов. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду.

На севере региона без осадков. На побережье Тугуро-Чумиканского района порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду. На остальной территории от 7 до 12 метров. Днем ожидается от +2 до +11 градусов. Ночью - от -3 до +5.

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