От коронавируса в Хабаровском крае скончались 837 человек
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Хабаровском крае за сутки коронавирус был обнаружен у 296 человек. Об этом сообщили в минздраве региона.
Больше всего заболевших выявлено в Хабаровске - 260, в Хабаровском районе - 25. В остальных районах наблюдаются единичные случаи заражений.
- Выздоровели 247 жителей края, 41 находится в тяжелом состоянии, 19 подключены к аппаратам ИВЛ. Четверо скончались, - рассказали в пресс-службе ведомства.
Сейчас в Хабаровском крае развернуто 1652 койки для ковид-больных. Свободны 242.
КОНКРЕТНО
В Хабаровском крае привито от COVID-19 - 352 346 человека. Из них 328 875 получил оба компонента вакцины.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 86 893 случаев коронавируса;
80 732 человек выздоровел;
5324 находятся на лечении (1410 в стационаре, амбулаторно 3914);
Скончались 837 человек.
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