В Хабаровском крае проведут перепись мусульман
Фото: Герман КОСТРИНСКИЙ
В Хабаровском крае проведут перепись мусульман. Для этого переписчики посетят молельные дома и мечети, сообщили в Духовном управлении мусульман Дальнего Востока и заместителем руководителя Росстата по Хабаровскому краю, Магаданской области, Еврейской автономной области и Чукотскому автономному округу.
Процедура стартует 15 октября. В реестр также попадут эмигранты. Если у них в семье присутствуют люди разных национальностей, то они смогут указать, что принадлежат сразу к нескольким.
Завершится перепись 14 ноября.
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