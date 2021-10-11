В Хабаровском крае проведут перепись мусульман Фото: Герман КОСТРИНСКИЙ

В Хабаровском крае проведут перепись мусульман. Для этого переписчики посетят молельные дома и мечети, сообщили в Духовном управлении мусульман Дальнего Востока и заместителем руководителя Росстата по Хабаровскому краю, Магаданской области, Еврейской автономной области и Чукотскому автономному округу.

Процедура стартует 15 октября. В реестр также попадут эмигранты. Если у них в семье присутствуют люди разных национальностей, то они смогут указать, что принадлежат сразу к нескольким.

Завершится перепись 14 ноября.

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