Хабаровчанка Юлия Пурдышова завоевала серебро первенства мира по бильярду Фото: Правительство Хабаровского края

Хабаровская спортсменка Юлия Пурдышова стала серебряным призером первенства мира по бильярду среди юниорок. Соревнования в дисциплине «Свободная пирамида» проходили в Молдавии, сообщили в правительстве края.

Девушка уверенно обошла своих соперниц из Украины и Белоруссии, но с разрывом в три очка уступила финальную победу действующей чемпионке России из Ростова-на-Дону Екатерине Брытченко. Итоговый счет встречи составил 5:8.

– Слабых соперников на турнире не было, просто так в сборную страны никто не попадает. Финал был действительно сложным, я вела 4:3, но уступила в двух последних партиях. Это был мой первый финал на соревнованиях такого уровня. В прошлый раз стала третьей, сейчас сделала шаг вперед. Буду тренироваться и дальше, чтобы добиться своей цели – победить, – рассказала Юлия Пурдышова.

Ранее спортсменка заняла третье место на первенстве России, показала пятый результат среди женщин на международных соревнованиях «Кубок Кремля» и стала седьмой в составе сборной края на чемпионате России среди взрослых.

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