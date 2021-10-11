В Хабаровском крае пропал рыбак: на берегу была найдена его лодка Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае 9 октября пропал рыбак. Лодку мужчины на берегу нашла в Комсомольском районе. Ее владельца не оказалось поблизости.

Как стало известно, рыбачить 49-летний житель региона отправился неподалеку от села Нижние Холбы. Вечером он так не вернулся домой.

— В связи с плохими погодными условиями приступить к поискам 10 октября не представлялось возможным. 11 октября к месту поиска на катере убыла группа спасателей, — рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

Вместе со спасателями к месту исчезновения мужчины отправился также сотрудник полиции.

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