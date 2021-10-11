В Хабаровске построят новую школу за 824 миллиона рублей Фото: Евгения ГУСЕВА

В Хабаровске в 2023 году откроется новая школа на 1100 мест. На ее постройку будет направлен грант от минпросвещения страны на 824 миллиона рублей.

Учебное учреждение будет расположено в границах улиц Демьяна Бедного и Свердлова.

- Так же, как и в случае со школой в микрорайоне «Строитель», возводить объект будем с использованием механизма государственно-частного партнерства. Земля уже оформлена. Ввести обе новые школы, самые большие в нашем регионе, в эксплуатацию планируем в 2023 году, - рассказал глава края Михаил Дегтярев.

Он отметил, что уже начаты переговоры по поводу федерального финансирования и подбора частных инвесторов для строительства двух школ в микрорайоне «Ореховая сопка».

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